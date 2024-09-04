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Antalya'da Polis Memuru Kaza Geçirdi

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Antalya'da ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan ve uygulamadan kaçan bir sürücüyü kovalayan polis memuru, kaza geçirdi. Motosikleti ile yerde sürüklenen memur, sağ bacağından, kollarından ve boynundan yaralandı.

ANTALYA'da ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan ve uygulamadan kaçan bir sürücüyü kovalayan polis memuru, kaza geçirdi. Motosikleti ile yerde sürüklenen memur, sağ bacağından, kollarından ve boynundan yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeşil Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde trafik polisleri sokak üzerinde uygulama yaptığı sırada 09 ALK 862 plakalı motosikletin sürücüsü Metin K., ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kırmızı ışıkta geçerek yoluna devam etti. Bunu fark eden trafik polisleri, motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı.

DİZİNDEN VE BOYNUNDAN YARALANDI

İsminin Atakan olduğu öğrenilen polis memuru ise sürücüyü kovaladığı sırada 07 A 5538 plakalı motosikletinden dengesini kaybederek düştü. Kazayı fark eden diğer polis memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Motosikletten düşen dizinden ve boynundan yaralanan Atakan isimli polis memuruna, ilk müdahale sedyede yapıldı. Yaralanan polis memuru, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Uygulamadan kaçan motosiklet sürücüsü Metin K. ise bir süre sonra ekipler tarafından yakalandı. Metin K.'nın ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi. Ekipler, kaçan sürücüye gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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