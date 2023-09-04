Antalya'da Polis Kovalamacası: Sürücü Firar Etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracını boş arazide bırakıp firar etti. Sürücüye plaka üzerinden farklı ihlallerden dolayı yaklaşık 11 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracını boş arazide bırakıp firar etti. Sürücüye plaka üzerinden farklı ihlallerden dolayı yaklaşık 11 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullananlara yönelik denetim ve devriyelerine devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan rutin devriyelerde, Hastane Caddesi'nde ters şeritte seyreden 07 UC 049 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerden Bakılar Mahallesi'ne kadar kaçan sürücü, Bakılar Mahallesi 20008 sokak üzerinde bulunan boş arazide aracını bırakıp firar etti. Sürücüye farklı ihlallerden dolayı yaklaşık 11 bin 500 TL cezai işlem uygulayan ekipler, aracı trafikten men etti. Otomobil çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na çekildi.

Öte yandan aynı otomobilin, olaydan bir gün önce yine trafik ekiplerinin dur ihtarına uymadığı kaydedildi. - ANTALYA