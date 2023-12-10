Antalya'da polis kovalamacası sonucu yakalanan otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü, uyuşturucu kullanmak ve trafik kurallarını ihlal etmekten dolayı cezalandırıldı.

Antalya'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde 07 EİF 004 plakalı otomobili kullanan Samet Ö. (22), trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takip edilen otomobil bir süre sonra izini kaybettirdi.

Kent merkezine geldiği tespit edilen otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arapsuyu Kavşağı'nda durduruldu.

Sürücü Samet Ö. ve araçtaki Tolga K. (32) gözaltına alındı.

Yapılan sağlık kontrolünde uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücü, Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Sürücüye ayrıca "dur ihtarına uymamak", "ışık ihlali yapmak, "trafiği tehlikeye sokmak" gibi kural ihlallerinden trafik cezası uygulandı.

İçinde çok sayıda içki şişesi olduğu gözlenen ve son muayene tarihi geçtiği tespit edilen otomobil çekici ile çekildi.