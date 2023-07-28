Antalya'da Polis Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandırmaya çalışan kişi, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, bir vatandaşa kimliğinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyerek para ve altın almaya çalışmıştı.

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandırmaya çalışan kişi, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Bir vatandaşa kimliğinin terör örgütleri tarafından kullanılmakta olduğunu söyleyerek 70 bin euro'sunu ve vatandaşın evindeki 1 kilogram altınını da almaya çalışan şahsın tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - ANTALYA