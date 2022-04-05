Antalya'da polis gibi davranarak yağma yaptıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da polis gibi davranarak durdurdukları otomobildeki kişilerin ziynet eşyaları ile para ve cep telefonlarını gasbettiği iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran H.I. ve K.A, otomobilleri ile seyir halindeyken kapalı kasa kamyonet ile kendilerini "polis" diye bağırarak durduran kişilerin üzerlerini ve araçlarını aradığını, kendilerine ait ziynet eşyaları ile 90 bin avro değerindeki saat ve cep telefonlarını gasbettiğini belirtti.

Şikayet üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlılar V.K, F.A, A.A. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, müştekilere ait ziynet eşyaları ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.