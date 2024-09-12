Antalya'da Polis Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla son bir ay içerisinde çalışmalar yaptı.

Denetimlerde, 2 tabanca, 1 tüfek, 2 bıçak ve bir miktar para ele geçirildi.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 180 kişi yakalanırken bunlardan 101'i tutuklandı.

Uyuşturucu madde yetiştiren, getiren, kullanan kişilerin bulunabileceği bölgelerde yapılan saha çalışmalarında yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Üç ayrı "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" operasyonunda yakalanan 10 yabancı uyruklu kadın, suçtan kurtarılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yabancı uyruklu kişileri suça sürükleyen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

"Bilişim Yolu ile Hırsızlık", "Konut Dokunulmazlığı İhlali", "Oto Hırsızlığı" ve "Yağma" suçlarından 8 şüpheli yakalandı.