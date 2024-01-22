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Antalya'da Polis Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

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Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde çok sayıda silah ve diğer suç unsurları ele geçirdi. Ayrıca aranan kişilere yönelik operasyonlarda birçok şüpheli yakalandı.

Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla son bir hafta içerisinde çalışmalar yaptı.

Denetimlerde, 29 tabanca, 15 tüfek, 14 kuru sıkı tabanca, 528 fişek, 3 bisiklet, 3 cep telefonu ve bir miktar gıda ile giyim malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 1641 şüpheli yakalandı, 220'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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