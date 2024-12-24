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Antalya'da Polis Denetimleri: 184 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme

Antalya'da Polis Denetimleri: 184 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme
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Antalya'da polis ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak için gerçekleştirdiği denetimlerde 1.619 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerden 184'ü tutuklandı, ayrıca çalıntı motosikletler, silahlar ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Antalya'da polis ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması için denetimlerini sürdürdü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir haftada önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında, bin 619 şüpheli yakalanarak, bunlardan 184'ü tutuklandı.

Çalıntı, hacizli ve yakalamalı 15 motosiklet ile 59 silah, bin 235 fişek, 2 kesici alet, bir miktar para ve ziynet eşyasına el konuldu.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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