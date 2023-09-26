Antalya'da Polis Aracına Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, ters yönden ilerleyip polis aracına çarpınca yakalandı. 17 yaşındaki sürücüye 35 bin TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine süresiz el konuldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik ekipleri uygulamada plakasız olarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisten kaçan motosiklet sürücüsü E.Y. (17), ters yöne girerek maddi hasarlı kazaya neden oldu. Yaklaşık 10 kilometre kaçan motosiklet sürücüsü Dumlupınar Bulvarı üzerinde yakalandı. E.Y.'ye birçok kanun maddesine ihlalden 35 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine süresiz el konuldu. Motosikleti ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA