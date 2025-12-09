Haberler

Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı

Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya, Plancia Magna anısına yaptırılan heykelin açılışını kutladı. ANTİKAD ve ATSO işbirliğiyle düzenlenen törende, Plancia Magna'nın toplumsal hayattaki önemi vurgulandı.

Antalya'da Plancia Magna anısına yaptırılan heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliğiyle, Perge Antik Kenti'nin simge isimlerinden Plancia Magna anısına yaptırılan heykel törenle açıldı.

Muratpaşa ilçesi Düden Park'ta gerçekleştirilen törende konuşan ANTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kotanak, kentin kültürünü ve bu toprakların yetiştirdiği bir kadını görünür kılmanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kotanak, Perge Antik Kenti'nin imarında büyük rol oynayan Plancia Magna'nın, kendi döneminde seçme ve seçilme hakkı olmamasına rağmen inisiyatif alarak şehre hizmet ettiğini kaydetti.

Dernek olarak 20 yıldır Plancia Magna figürünü plaket olarak kullanarak bu ismi yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Kotanak, "Plancia Magna, döneminde bir belediye başkanının yaptığı hizmetlerle ön plana çıkmış, kendi imkanlarıyla hizmet vermiş gönüllü bir kadındır. Kültürümüz olan Perge bölgesinden çıkmış bir kadını şehirde görünür kılmak bizler için çok kıymetli." dedi.

"Lütfen her alanda olun ve her alanda öncülük yapmaya devam edin"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise tarihte iz bırakan bir ismin 2 bin yıl sonra bile anılmasının ve onurlandırılmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Açılışın sadece bir heykel töreni olmadığını, kadınların toplumsal hayattaki yerini simgelediğini dile getiren Hacısüleyman, "Burada bugün sadece Plancia Magna'yı değil, bütün kadınlarımızın toplumsal hayata kattıkları gücü, yaratıcılıklarını, empati duygularını ve iş disiplinlerini konuşuyoruz. Bu simgesel heykel vesilesiyle bütün kadınlarımızı kutluyorum. Hayata tutunurken şehrimiz onlardan destek, güç ve katkı bekliyor. Lütfen her alanda olun ve her alanda öncülük yapmaya devam edin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title