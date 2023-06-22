Antalya'da plaj şemsiyelerini denize atan kişi için tel örgüler iki katına çıkartıldı

Antalya'da ücretsiz halk plajına gece saatlerinde giren ve elinde alkol şişesiyle havlulara sarılıp dans ettikten sonra onlarca plaj şemsiyesini denize atan şahıs için belediye ekipleri tel örgülerinin yüksekliğini iki katına çıkardı.

Antalya'da havlularla dans edip plaj şemsiyelerini denize atan şahıs için tel örgüler iki katına çıkartıldı

Elinde alkol şişesini alıp havluyla yüzünü gizleyip dans ettikten sonra onlarca plaj şemsiyesini denize atan kişi için belediye ekiplerinin önlem çalışmalarına başladı

Ekipler, şahsın plaj kapalıyken tel örgüleri aşarak girdiği bölgeyi yükseltiyor

ANTALYA - Antalya'da ücretsiz halk plajına gece saatlerinde giren ve elinde alkol şişesiyle havlulara sarılıp dans ettikten sonra onlarca plaj şemsiyesini denize atan şahıs için belediye ekipleri tel örgülerinin yüksekliğini iki katına çıkardı.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'nin ilçede ücretsiz hizmete sunduğu mavi bayraklı Konserve Koyu Halk Plajı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; plaja gelen kimliği belirsiz bir kişi önce havlu ile yüzünü kapattı. Ardından ise güvenlik kamerası önünde uzun süre dans etti. Alkollü olduğu tahmin edilen kişi, bunlarla da yetinmeyerek onlarca plaj şemsiyelerini denize attı. Şahısın giderken güvenlik kamerasına yüzünü açarak göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Olayı, sabah saatlerinde plajı hizmete açıp temizlik yapan personel fark etti. Muratpaşa Belediyesi bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Tel örgüler iki katına çıkarıldı

Belediye ekipleri, kapalı olan plaja gece saatlerinde giren şahsın, nereden girdiği ile ilgili yaptıkları çalışmada yeri tespit etti. Ekipler, yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki tel örgülerinin yüksekliğini iki katına çıkardı.