Antalya'da plaj şemsiyelerini denize atan kişi güvenlik kamerasına yakalandı

Antalya'da ücretsiz halk plajına gece saatlerinde elinde alkol şişesi ile gelen bir kişi, önce yüzünü havluyla gizleyerek güvenlik kamerası önünde dans etti, ardından onlarca plaj şemsiyesini denize attı. Olay, gece saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'nin ilçede ücretsiz hizmete sunduğu mavi bayraklı Konserve Koyu Halk Plajı'nda meydana geldi.

Elinde alkol şişesini alıp havluyla yüzünü gizleyip dans etti, onlarca plaj şemsiyesini denize böyle attı

Şahısın giderken güvenlik kamerasına yüzünü açarak göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı

İzleyenleri şoke eden olay güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da ücretsiz halk plajına gece saatlerinde elinde alkol şişesi ile gelen bir kişi, önce yüzünü havluyla gizleyerek güvenlik kamerası önünde dans etti, ardından onlarca plaj şemsiyesini denize attı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'nin ilçede ücretsiz hizmete sunduğu mavi bayraklı Konserve Koyu Halk Plajı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; plaja gelen kimliği belirsiz bir kişi önce havlu ile yüzünü kapattı. Ardından ise güvenlik kamerası önünde uzun süre dans etti. Alkollü olduğu tahmin edilen kişi, bunlarla da yetinmeyerek onlarca plaj şemsiyelerini denize attı. Şahısın giderken güvenlik kamerasına yüzünü açarak göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Olayı, sabah saatlerinde plajı hizmete açıp temizlik yapan personel fark etti. Muratpaşa Belediyesi bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.