Antalya'da piknikte yılan tarafından ısırılan hemşire yoğun bakıma alındı - Haberler

Antalya'da piknikte yılan tarafından ısırılan hemşire yoğun bakıma alındı
AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yaparken yılan tarafından ısırılan hemşire, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yaparken yılan tarafından ısırılan hemşire, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.
Dolbazlar Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapan Manavgat Devlet Hastanesinde görevli hemşire Ayşegül Özünal'ı, bacağından yılan ısırdı.
Kısa süre sonra fenalaşan Özünal, çağrılan sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu düzelmeyen hemşire, yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yoğun bakıma alınarak entübe edilen Özünal'ın bacağının kangren olmaması için ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
AA / Fatih Hepokur - Güncel