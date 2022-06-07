Antalya'da piknikte yılan tarafından ısırılan hemşire yoğun bakıma alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da piknikte yılan tarafından ısırılan hemşire yoğun bakıma alındı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da piknikte yılan tarafından ısırılan hemşire yoğun bakıma alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yaparken yılan tarafından ısırılan hemşire, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yaparken yılan tarafından ısırılan hemşire, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Dolbazlar Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapan Manavgat Devlet Hastanesinde görevli hemşire Ayşegül Özünal'ı, bacağından yılan ısırdı.

Kısa süre sonra fenalaşan Özünal, çağrılan sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu düzelmeyen hemşire, yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakıma alınarak entübe edilen Özünal'ın bacağının kangren olmaması için ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title