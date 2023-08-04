Antalya'da Pidecide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir pide salonunda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının, pide fırınının üzerine konulan odunların tutuşması sonucu çıktığı belirtildi. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde pidecide çıkan yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangının, pide fırınının üzerine kuruması için konulan odunların tutuşmasından çıktığı belirtildi.

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pide salonunda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın büyümeden ve çevredeki iş yerlerine sıçramadan yarım saatte söndürüldü. Yangında iş yerinin mutfak kısmı yanarak zarar gördü. Yangın sırasında cadde araç trafiğine kapatıldı. Yangının pide fırınının üzerine kuruması için konulan odunların tutuşmasından çıktığı belirtilirken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.