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Antalya'da Personel Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Antalya'da Personel Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile personel servisi çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

ANTALYA'da yol kesişiminde personel servisiyle otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 2628 sokak kesişiminde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde Mustafa Dinç'in kullandığı 32 HV 407 plakalı otomobil, o esnada 2628 sokak üzerinden gelen Ümit Boran'ın kullandığı 21 AFG 619 plakalı personel servisiyle çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu ihbarıyla çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde bulunan Havva Dinç ve personel servisindeki Hatice Çoban, Fatma Onbaşıoğlu, Nursel Acar yaralandı. Yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılmasının ardından hurdaya dönen araçlar yol üzerinden çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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