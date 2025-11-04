Haberler

Antalya'da Patlayıcı Madde Atılan İş Yerinde 10 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine patlayıcı madde atılması sonucu yapılan soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı. Olayın detayları ve yapılan operasyonda ele geçirilen silahlar dikkat çekti.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine patlayıcı madde atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Olay, Muratpaşa'da faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Şüpheli K.E.E.'nin, N.A.'ya ait iş yerine doğru bir cisim fırlattığı, sonrasında patlama yaşandığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında, olayla bağlantılı 10 şüpheli olduğu belirlendi. Şüpheliler operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişeği, bıçak ile bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Göktan CANAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
