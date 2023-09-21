Antalya'da Patlama Sonucu Hayatını Kaybeden Kişinin Cenazesi Morgdan Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulduğu patlamamış top mermisini eritmek isterken meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 34 yaşındaki Eyüp Doğan'ın cenazesi morgdan alındı. Olayda yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğu Z.D. morga başı sarılı şekilde geldi, eski eşi ise büyük üzüntü yaşadı.

Dün gece saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3403. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 34 yaşındaki Eyüp Doğan, bir süre önce patlamamış top mermisi buldu. Doğan, akşam saatlerinde top mermisini eritmek isterken patlama meydana geldi. Sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD, TEM, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan'ın feci şekilde hayatını kaybettiği, yanındaki 8 yaşındaki kızı Z.D.'nin ise yaralandığı belirlendi. Küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, dedektör köpeklerle çevrede arama yaptı. Mahalle sakinlerinin ise patlama sesi nedeniyle panikle sokağa döküldükleri görüldü.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Doğan'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Olayda Doğan'ın yaralanan 8 yaşındaki kızı başı sargılı şekilde annesin Havva Dilek'in yanında morga geldi. Eşinden boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam eden Havva Dilek ise büyük üzüntü yaşadı.

Yapılan otopsinin ardından Eyüp Doğan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı ve toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.

Öte yandan olayın meydana geldiği evin çevresinde sessizlik hakim olurken, balkondaki piknik tüpü dikkat çekti.

"Patlama oldu"

Komşu Fatma Koyuncu, "Kardeşimden dönüşte haberim oldu, patlama olduğunu söylediler. Önce intihar diye duyduk, sonra kaza olduğunu öğrendik. 5 yıldır burada yaşıyorlar. Hem hurda işi hem de telefoncuda çalışıyordu. Topun içinden barut çıkarmaya çalışırken olmuş, küçük kız da yaralanmış. İyi komşularımızdı" dedi. - ANTALYA