Antalya'da Pastanede Silahlı Kavga: 2 Ölü, Başkan İntihar Etti

Kepez ilçesinde pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı intihar etti.

Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir pastanede, iş yeri sahibi Kerim Üre (54) ile çalışanı Elif Kılıç'ın (32) yanında bulunan Hasan Fırat (30) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Üre'nin tabancayla ateş açması sonucu Kılıç ve Fırat yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Kerim Üre, olay yerinden ayrıldıktan sonra Habibler Mahallesi'nde intihar etti.

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olan Üre'nin, kavga sırasında belindeki silahı çıkararak, önce havaya ateş ettiği, daha sonra Fırat ve Kılıç'a doğru ateş etmesi ve sonrasında koşması yer aldı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Elif Kılıç, Hasan Fırat ve Kerim Üre'nin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Cenazelerin teslimi sırasında fenalaşan aile üyelerine görevliler yardım etti.

Kılıç ve Fırat'ın cenazelerinin Kurşunlu Mezarlığı'na, Üre'nin cenazesinin de Sütçüler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.