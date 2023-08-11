Antalya'da Parkta Ölü Bulunan Kişi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yeşildere Mahallesi'ndeki bir parkta hareketsiz yatan bir kişi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.
Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'taki parkta yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekibi cesedin etrafına güvenlik şeridi çekti.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bir erkek olduğu belirlendi.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel