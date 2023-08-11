Antalya'da Parkta Ölü Bulunan Kişi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yeşildere Mahallesi'ndeki bir parkta hareketsiz yatan bir kişi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.