Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Parkta Gerginlik: Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açıldı

Antalya'da Parkta Gerginlik: Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir parkta meydana gelen gerginlikte, kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açarak kayıplara karıştı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

ANTALYA'da bir parkta kalabalık grup arasında yaşanan gerginlikte, bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açıp kaçtı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi Işık Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Parka gelen kalabalık grup arasında sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Gruptaki kimliği belirsiz bir kişi, pompalı tüfekle havaya doğru ateş açtı ve motosikletine binip, parktan uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi, parkta bulunan boş saçmaları inceledi. Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan motosikletli şüphelinin peşine düştü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Antalya Güncel Polis Kepez Olay Suç

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!
title