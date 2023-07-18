Antalya'da parkta çıkan yangın kafeyi kullanılamaz hale getirdi

Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesinde parkta çıkan yangının sıçradığı kafe kullanılamaz hale geldi.

Şirinyalı Mahallesi 1537 Sokak'taki Aşıklar Parkı'nda yangın çıktı. Alevler, ahşap kafenin çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafedeki müşteriler güvenli şekilde tahliye edildi. Bölge araç trafiğine kapatılarak, güvenlik şeridi çekildi.

İtfaiye ve orman ekipleri, kafede bambu saçaklardan ve ahşaptan dolayı kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çok sayıda personelin çalıştığı kafe kullanılamaz hale geldi.