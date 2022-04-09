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Antalya'da park halindeki otomobilin lastikleri çalındı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da park halindeki otomobilin lastikleri çalındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin lastikleri çalındı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin lastikleri çalındı.

Alınan bilgiye göre, Yazılım Uzmanı Özgür Kömez, 07 AEG 516 plakalı lüks aracını Meltem Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında evinin yakınına park etti.

Sabah komşularının arayıp otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kömez, şaşkınlık yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parke taşları üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haberler

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