Antalya'da Park Halindeki Otomobilin Hareketi Güvenlik Kamerasında

Serik ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, markete giden sahibinin arkasından koşmasına rağmen duvara çarparak durdu. Olaya ait görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin hareket edip duvara çarptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kökez Mahallesi'nde alışveriş yapmak için otomobilini park ederek markete giren Muhammed G. alışverişini yaptıktan sonra dışarı çıktığında ilk anda aracın yerinde olmadığını daha sonra otomobilin hareket ettiğini görünce otomobili durdurmak için peşinden koşarak yetişmeye çalıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilini park eden Muhammed G'nin markete girdikten hemen sonra otomobilin hareket etmeye başladığı, sahibinin otomobilin arkasından koştuğu anlar ve aracın duvara çarparak durduğu an yer aldı.

Otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
