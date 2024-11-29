Antalya'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı, otomobilde maddi hasar oluştu.
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Merkez Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın tüpüyle yaptı.
İtfaiyenin ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.