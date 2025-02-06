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Antalya'da Park Halindeki Otomobilde Yangın

Antalya'da Park Halindeki Otomobilde Yangın
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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sahibi maddi zararının karşılanacağını belirtti.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Serik Devlet Hastanesi açık otoparkında bulunan Hasan Ali Kahya'ya ait 07 DP 343 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Araç sahibi Hasan Ali Kahya, gazetecilere, aracının park edip çalışmak için hastaneye gittiğini belirterek, "Arkadaşlarım aradı ve aracımın yandığını söylediler. Aracım park halindeydi. Herhangi bir teknik arızası yoktu." dedi.

Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Kurt da yangının maddi hasarla atlatılmasından dolayı şanslı olduklarını ifade ederek, "İnşallah çalışanımızın bu maddi hasarını hep birlikte karşılayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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