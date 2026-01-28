Haberler

Antalya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilde 57 yaşındaki Kenan Y. hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, otomobilde ölü bulundu.

Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi'nde uzun süre park halinde duran otomobilin içinde sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark eden polis ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, Kenan Y. (57) olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından Kenan Y'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi

Şu anda boşta! Dünyaca ünlü futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi

İngiliz çocuklar, Galatasaray maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki...
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor

İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor