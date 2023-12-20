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Antalya'da park halindeki otomobil yanarak zarar gördü

20 Aralık 2023 11:30 Güncelleme: 11:32 Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.