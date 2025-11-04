Antalya'da Park Halindeki Minibüste Yangın
Serik ilçesinde İbrahim A'ya ait park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeyken yanan minibüs itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Kökez mahallesinde İbrahim A'ya ait evin önünde park halinde bulunan 07 AJH 080 plakalı minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel