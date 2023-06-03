Antalya'da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. Araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bekleyen 07 AVH 499 plakalı panelvan cinsi araçta henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye birimi ekipleri ve polis sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, araçta meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA