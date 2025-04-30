Antalya'da Park Halindeki Kamyonete Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde, park halindeki bir kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Görkem Tosun hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Görkem Tosun (25) idaresindeki 07 BMZ 730 plakalı otomobil, Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde park halindeki 07 MVZ 63 plakalı kamyonete çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.
Hayatını kaybettiği tespit edilen Tosun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Tosun'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel