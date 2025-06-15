Antalya'da Park Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı

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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, kamyonun arka lastiklerinden bilinmeyen bir nedenle başladı. Sürücü Kerim D, alevleri fark ederek kamyonu güvenli bir yere çekti, ancak yangın kasa bölümünü tamamen yaktı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Caddesi'ndeki Kerim D'ye ait 42 BTL 14 plakalı kamyonda arka lastiklerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada kamyonda uyuduğu belirlenen Kerim D, alevleri fark ederek kamyonu güvenli bir bölgeye çekmek için hareket ettirdi.

Kerim D, alevlerin şiddetlenmesi nedeniyle Hal Kavşağı'nda durdurduğu kamyonunu terk etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle içerisinde animasyon dekor malzemesi bulunduğu belirlenen kamyonun kasa bölümü tamamen yandı.

Sürücü Kerim D, gazetecilere, alevleri fark ederek uyandığını ve 500-600 metre ilerledikten sonra kamyonu durdurduğunu belirtti.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlattı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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