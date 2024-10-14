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Antalya'da Park Halindeki Kamyona Çarpan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'da Park Halindeki Kamyona Çarpan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü Hasan Bülbül yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Hasan Bülbül'ün (48) kullandığı 07 ZV 140 plakalı kamyonet, D 400 kara yolunda park halindeki 33 LP 003 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Bülbül, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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