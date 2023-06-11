Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya'da Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu

Antalya'da Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu

Güncel Haberler

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde park halindeki araçta hareketsiz bir kişi bulundu. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, park halindeki araçta ölü bulundu.

Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki ormanlık alanda uzun süre park halinde duran 07 BVG 93 plakalı aracın içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, İsmail Üstündağ olduğu tespit edildi.

Bölgedeki incelemenin ardından Üstündağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Antalya Adli Tıp Kurumu 112 Acil Çağrı Konyaaltı Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title