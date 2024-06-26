Antalya'da park halindeki araçlara çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, V.E'nin idaresindeki otomobil Kızılırmak Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde otomobilde yolcu olarak bulunan H.G'nin öldüğü tespit edilirken, sürücü V.E. yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.