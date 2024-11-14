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Antalya'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Cip Takla Attı

Antalya'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Cip Takla Attı
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Antalya'da T.A. isimli kadının kullandığı cip, park halindeki iki araca çarparak takla attı. Anne ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, ancak sağlık durumları iyi durumda.

ANTALYA'da T.A.'nın kullandığı cip, park halindeki araçlara çarparak takla attı. Araçtan çıkartılan anne ve oğlun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. T.A. adlı kadıın kullandığı 07 ARE 260 plakalı cip, cadde üzerinde park halinde bulunan 2 otomobile çarparak takla attı. Çevredekiler tarafından cipten çıkartılan T.A. ile oğluna ilk müdahale, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Çevre esnaf tarafından su verilen anne ve oğlu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Trafik ekibinin tutanak tutmasının ardından takla atan cip, yol üzerinden çekildi.

Kazaya tanıklık eden Edibe Bakaç, "Dükkandaydım, bir arabanın sesine ilkildik. Araba 2 aracın arkasına çarparak, takla atmış. Çok korktuk. Araçta anne ve çocuk 2 kişi vardı. Vatandaşların yardımıyla anne ve çocuk araçtan çıkartıldı. Ambulans aldı onları, çok şükür ikisinin de hiçbir şeyi yoktu. Ayakta tedavi edildikten sonra ambulansla hastaneye götürüldüler" diye konuştu.

Haber: Tunahan KIR- Aysu DURSUN- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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