Antalya'da para bozdurma bahanesiyle girdiği iş yerlerinde dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı - Haberler

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Antalya'da para bozdurma bahanesiyle girdiği iş yerlerinde dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da para bozdurma bahanesiyle girdiği iş yerlerinde dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Antalya'da para bozdurma bahanesiyle girdiği iş yerlerinden para çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da para bozdurma bahanesiyle girdiği iş yerlerinden para çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, elindeki parayı bozdurmak amacıyla iş yerlerine gelen bir şüphelinin oyalama taktiği ile fazla para alarak kaçtığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin O.H.A olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Son 6 ayda ilçede bu şekilde 100 olaya karıştığı iddia edilen şüpheliden 12 iş yeri sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

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