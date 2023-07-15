Antalya'da palmiye ağaçları ve pamuk tarlasında yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir peyzaj firmasına ait palmiye ağaçlarının dikili olduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 200'ün üzerinde palmiye ağacı ile alanın yanındaki 2 dönüm pamuk ekili tarla zarar gördü.