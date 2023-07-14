Antalya'da palet fabrikasında patlama: Kazan seranın içine düştü

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir palet fabrikasında meydana gelen patlamada, fırın kazanı ve parçaları yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seranın içine düştü. Güvenlik kamerası görüntüleri olay anını kaydetti.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde palet fabrikasında meydana gelen patlamada, iş yerinden fırlayan kazanın yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seranın içine düştüğü anların, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında meydana geldi. Palet fabrikasında nedeni bilinmeyen patlamada fırın kazanı ve parçaları, fabrikaya yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seranın içine düştü. Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Naylon sera parçalanırken, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Patlamanın yaşandığı fabrikada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın patlama anından sonra 300 metre uçtuğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kazanın patlama anından sonra uçarak, seranın içine düştüğü anlar yer aldı. (DHA)