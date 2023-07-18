Antalya'da Özel Halk Otobüsünde Klima Tartışması

Antalya'da özel halk otobüsünde yolcular ile klimayı açmadığını iddia ettikleri şoför arasında tartışma yaşandı. Şoför, aracı durdurup devam etmeyeceğini söyleyince tartışma büyüdü. O anlar bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Tarihi Üç Kapılar'da susuz kalan güvercinler ise bir kişinin çamaşır leğenine doldurduğu sudan içti.

ANTALYA'da özel halk otobüsünde yolcular ile klimayı açmadığını iddia ettikleri şoför arasında tartışma yaşandı. Şoför, aracı durdurup devam etmeyeceğini söyleyince tartışma büyüdü. O anlar bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Tarihi Üç Kapılar'da susuz kalan güvercinler ise bir kişinin çamaşır leğenine doldurduğu sudan içti.Hava sıcaklığının gölgede 42 derece olduğu Antalya'da yolcular klima açmayan ya da kliması yetersiz kalan özel halk otobüslerinden şikayetçi oldu. Belediye ve odalara bu konuda çok sayıda şikayet iletilirken, bazı yolcular yaşanan klima tartışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepkisini gösterdi. İnternet ortamında yapılan son paylaşımda, özel halk otobüsündeki yolcular, şoförün hararet yaptığı gerekçesiyle aracın klimasını açmadığını iddia etti. Dolu olan otobüste hamile ve yaşlı insanların olduğunu söyleyen yolcular, şoförün aracı durdurup hareket etmemesi üzerine öfkelendi.

YOLCULAR ŞOFÖRE TEPKİ GÖSTERDİ

Yolculardan birisi, 'Ya devam et ya da polis çağıracağım. Madem ilerlemiyorsun, araç tahsis edeceksin, buradaki herkesin ücretini ödeyeceksin. Kendi kafana göre iş yapamazsın diyerek tepkisini dile getirirken, bir başka yolcu da 'Bunca insanın hakkına giriyorsun. Burada yaşlı var, hamile insan var. Ne biçim insansın dedi.

'KLİMALAR YETERSİZ KALIYOR'

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, bütün şoförlere her gün sabah klimaları açmaları konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi. Başkan Arslan, Bindiğimiz otobüslerimizin kapıları iki taraftan açıldığı zaman içeride bulunan soğuk hava dışarı çıkıyor. Kaldı ki bizim şoförlerimiz maaşla çalışıyor. Akaryakıtla ilgili bir sorunu yok. Neden şoförlerimiz klima açmasın Vatandaşla neden karşı karşıya gelsin Şoförlerimiz klima bozuksa sefere çıkmak istemiyor. Klimanın açık olduğuna da bazen inandıramıyor. Hava sıcaklığından dolayı klimalar yetersiz kalıyor diye konuştu.

GÜVERCİNLERE LEĞENDE SU

Kentin simgelerinden Üç Kapılar'da ise güvercinler sıcak havanın etkisiyle susuz kaldı. Tarihi mekanın müdavimi olan ve turistlerin buğday atarak beslediği güvercinler, bir vatandaşın çamaşır leğenine doldurarak alana bıraktığı sudan içti. Bölgeyi gezen yerli ve yabancı tatilciler, sıcağa dayanmanın imkansız olduğunu, güvercinlerin leğendeki sudan kana kana içtiğini söyledi. (DHA)