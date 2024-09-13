Antalya'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Moral Gecesi Düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde özel gereksinimli bireyler, kendileri için düzenlenen moral gecesinde buluştu.

Antalya Kadının Sesi Derneği Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş ve organizatör Zeynep Gümüştaş tarafından ilçedeki bir kır düğün salonunda engelli birey ve aileleri için eğlence düzenlendi.

Yücetaş, gazetecilere, ilçedeki engelli bireyleri bir araya getirmek, kaynaştırmak ve günlük hayatın sıkıntı ile stresinden uzaklaştırmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her insanın bir engelli adayı olduğunu ifade eden Yücetaş, "Onları sosyal hayatın içine katılmalarını, sosyalleşmelerini, arkadaşlık, paylaşma gibi duyguları daha yoğun yaşamalarını arzu ettik. Bu gece ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da açıkça görmüş olduk. Moral gecemize katılan engelli bireyler doyasıya eğlenerek stres attılar, zaman zaman eğlenceli zaman zaman da duygusal anlar yaşadılar." diye konuştu.

Yücetaş, dernek olarak her zaman ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz, engelli bireylerin yanında olduklarını bildirdi.

Yerel sanatçıların sahne aldığı gecede, katılımcılar gönüllerince eğlendiler.