ANTALYA'DA OYUNU KULLANAN SAHİLE KOŞTU

Antalya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanan vatandaşlar, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için belirlenen seçmen ve sandık sayılarına göre Antalya'da 1 milyon 904 bin 636 seçmen oy kullanmaya başladı. Oyunu kullanan vatandaşlar Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 81 ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarmak için Konyaaltı Sahili'ni seçti. Bazı vatandaşlar sahil banında yürüyüş yaparken bazıları ise yeşillik alanda piknik yapmayı tercih etti. Sahil kenarına inen vatandaşlar ise kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakmanın yanı sıra güneşlendi.

'DENİZİN VE SICAK HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ'

Oyunu kullandıktan sonra sahile gelen Sami Özdemir, Vatana ve millete hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi de yaptık. Şuan denize geldik ve deniz ile güneşin tadını çıkarıyoruz. Bugün sahilde fazlasıyla kalabalık dedi. Sabahın ilk saatlerinde oylarını kullandıklarını dile getiren Nevin Yıldız, Oyumuzu sabah saat 08.00'de kullandık. Normalde yurt dışında yaşıyoruz ama geldik ve oyumuzu kullandık. Deniz ve güneş çok güzel. Bizde şu an keyfini çıkarıyoruz diye konuştu. Eşiyle beraber denize geldiğini belirten Ali Rıza Yıldız ise Oyumuz umarım ülkemiz için hayırlı olur. Hava da güzel, denizde güzel, biz de keyfini çıkarmaya geldik. Dinleniyoruz dedi. Sahilde güneşlenen Şaban Mol da Biz tatile geldik. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkarıyoruz şeklinde konuştu. (DHA)