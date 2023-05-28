Antalya'da Oy Sayım ve Oy Kullanım Esnasında Tartışma

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy verme işlemi sırasında ve oy kullanımın sona ermesinden sonra Antalya'daki bazı okullarda tartışmalar yaşandı. Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde yer alan okullarda kavga çıktı. Polis ekipleri müdahale ederek olayları yatıştırdı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy verme işlemi sırasında ve oy kullanımın sona ermesinden sonra Antalya'daki bazı okullarda tartışmalar yaşandı. Antalya'nın Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde yer alan birkaç okulda kavga çıktı. Kepez ilçesi sınırlarında yer alan Çağlayan Lisesi'nde okul içerisinde kavga meydana geldi. Polis ekiplerinin de müdahale ettiği olaylar yatıştırılırken, bir kavga haberi de Muratpaşa ilçesinde yer alan Namık Kemal Ortaokulu'nda meydana geldi. Namık Kemal Ortaokulu'nda seçmenler arasında münferit çıkan tartışma okul bahçesine taştı. Burada diğer seçmenler ve polislerin de müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde yer alan Muhittin- Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde de partililer arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, şeritle okula giriş çıkışlar kontrollü şekilde sağladı. Olayların yatıştırılmasının ardından ekipler giriş çıkışları normale çevirdi.