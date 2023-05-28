Antalya'da oy kullanma yoğun katılımla başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde oy kullanma işlemi yoğunlukla başladı. Engelli ve yaşlı vatandaşlar için ek bina kullanıldı.

ENGELLİ VATANDAŞLAR OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde yoğunluk oluştu. Birçok vatandaş sabah erken saatlerde geldiği okullarda oylarını kullandı. Okulda oy kullanacak engelli ve yaşlı vatandaşlar için zemin katta yer alan ek binadaki sınıflar kullanıldı. Okul bahçesine ailelerinin yardımıyla tekerlekli sandalyede gelen engelli vatandaşlar, seçmen listelerinde yer alan sınıflara geçti. Sandık numaralarının bulunduğu sınıflarda oy pusulalarını ve mühürlerini alan engelliler, oy kullanma kabinine ailelerinin yardımıyla birlikte gitti. Kabinde tek başına oy kullanan engelli vatandaşlar, mühür bastıkları oy pusulalarını sarı zarfın içerisine katlayarak koydu. Ailelerinin yardımıyla oy sandığına gelen engelli vatandaşlar, sandık başında görevlilerin yardımıyla oy zarflarını sandıklara attı.

Aslı DURAN/ANTALYA,