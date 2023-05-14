Antalya'da oy kullanan seçmenler dinlenmek için sahilleri tercih etti

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, sahillerde vakit geçirdi.

Havanın 22, nemin yüzde 82 ve deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, kent sakinleri ve turistler sahillerde güneşlendi.

Vatandaşların Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanımının ardından dinlenmek için sahilleri tercih ettiği görüldü.

Konyaaltı Sahili'nde güzel havanın tadını çıkaranlardan bazıları denize girdi, kimi aileler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirdi.

Bazı kişiler palmiye ağaçlarının gölgesinde yürüyüş yaptı, bazıları ise parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.