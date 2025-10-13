Haberler

Antalya'da Otonomi Projesi ile Yeni Bağlantı Yolu Açıldı

Antalya'da Otonomi Projesi ile Yeni Bağlantı Yolu Açıldı
Aksu'da devam eden Otonomi Antalya Projesi kapsamında yeni bir bağlantı yolu açıldı. Proje, otomotiv ticaretini kolaylaştıracak ve bölgedeki ulaşımı rahatlatacak bir tramvay durağı ile desteklenecek.

Antalya'da oto galericileri ve bağlı sektörleri tek çatı altında toplamak amacıyla hayata geçirilecek Otonomi Antalya Projesiyle Aksu'ya yeni bağlantı yolu açıldı.

İSGEM İnşaat tarafından Aksu'da yapımı devam eden Otonomi Antalya'da inşaat süreci sona yaklaştı. Çevre illerden ve turistik ilçelerden de kolay erişilebilir olan proje, otomotiv ticaretini daha erişilebilir bir noktaya taşıyor.

Ayrıca, Otonomi Antalya önündeki ana kara yoluna, şehir merkezi ile havalimanı arasında hizmet veren toplu taşıma hattına entegre yeni bir tramvay durağı yapılması planlanıyor.

İnşaat alanının hemen yanından ana yola bağlanan yeni bağlantı yolu, inşaat sürecinde artan trafiği ana yol yoğunluğundan uzaklaştırarak güvenli akış oluşturacak. Böylece çevredeki sanayi siteleri, lojistik firmaları, yedek parça satıcıları ve küçük esnaf da bağlantı sayesinde daha rahat erişim imkanı bulacak.

Otonomi Antalya Genel Müdürü Seyit Coşkun, yalnızca modern otomotiv ticaret kompleksi inşa etmediklerini, kolay erişilebilir bir merkez kurduklarını belirtti.

Açılan bağlantı yolunun hem inşaat sürecinde hem de sonrasında bölgedeki ulaşımı rahatlatacağını bildiren Coşkun, "Tramvay durağı ise halkın da yoğun talep gösterdiği bir konu. Hayata geçtiğinde yalnızca bizim projemiz değil, bölgedeki tüm işletmeler ve yerleşimler bu imkandan faydalanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
