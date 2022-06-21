Antalya'da otomobille traktör çarpıştı, 4 kişi yaralandı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Şenol Can Ö'nün kullandığı 07 ATL 771 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda, Mahmut Ö. idaresindeki 07 UJ 267 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Döne Ö. ve Buğra Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. ??????? AA / Yunus Uğur - Güncel Şenol Can Gazipaşa Antalya Güncel Haberler

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