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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Esat Akar'ın (22) kullandığı 07 ASF 252 plakalı motosiklet, Kardeş Kentler Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adli tıptaki işlemlerin ardından Akar'ın cenazesini alan yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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