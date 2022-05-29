Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsü tespit edilemeyen 07 AVL 991 plakalı otomobil, Manavgat-Antalya kara yolu Sanayi Kavşağı'nda, Mustafa Maslak'ın kullandığı 07 YKZ 38 plakalı motosikletle çarpıştı.

Refüjdeki tel örgüleri yıkıp karşı şeride geçen otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

Otomobil sürücüsü, koşarak kaza yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Maslak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Maslak'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, otomobil sürücüsünün kaza yerinden kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, çarpışmanın ardından ters şeride giren aracın kaldırımda bir süre ilerledikten sonra durması ve araçtan inen sürücünün koşarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title