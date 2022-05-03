Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

F.C. yönetimindeki 31 SS 868 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Ova Mahallesi'nde Bayram Kaya'nın (27) kullandığı 07 SBE 26 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Kaya hayatını kaybetti.

Kınık Yurdusev İlköğretim Okulunda öğretmen olduğu öğrenilen Kaya'nın cenazesi ekiplerin incelemesinin ardından Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü F.C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Bayram Kaya, Motosiklet, Fethiye, Antalya, Güncel, Haberler

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