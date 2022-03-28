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Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması soncu genç kız yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması soncu genç kız yaralandı.

A.C'nin kullandığı 07 YRG 05 plakalı otomobil, Merkez Mahalle'de Ummuhan K'nin (17) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Servet Tümer - Güncel

Otomobil, Antalya, Güncel, Haberler

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